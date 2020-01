Kobe Bryant: Video de su helicóptero volando en círculos momentos antes del fatal accidente

A medida que avanzan los días se van conociendo detalles del accidente en helicóptero en el que falleció Kobe Bryant, su hija Gigi de 13 años y siete personas más.

Ahora se dio a conocer un video del helicóptero en el que viajaba el ex jugador de Los Lakers volando en círculos momentos antes de producirse el accidente. La aeronave se dirigía desde la zona sur de Los Angeles a los suburbios del norte, donde el exbasquetbolista debía entrenar a las Lady Mambas, un equipo juvenil de baloncesto en el que también jugaba su hija.

Un vecino de Glendale en California grabó, sin saberlo, lo que serían los últimos momentos de vuelo de la aeronave antes de que se precipitara a tierra en la zona de Calabasas.

"Trato de fotografiar o grabar en video todas las cosas extrañas que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero de Kober Bryant, su hija y otros, 31 minutos antes del accidente. RIP", escribió el usuario @theironlydreams en su cuenta de Twitter junto al video.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn?t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

? THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020