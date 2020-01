Leao Butrón: "El año pasado me intentaron hacer pelear con Pedro Gallese, pero no lo lograron porque somos amigos"

El portero converso acerca de supuesta pelea que habría tenido con Pedro Gallese y comentó lo siguiente: “El año pasado me quisieron enfrentar con Pedro, pero no lo lograron, porque él es mi amigo desde hace muchos años. Creo que es una forma muy baja de hacer periodismo, pero aquí ni lo mencionamos, por el grado de amistad”

Se habló en un momento de que el portero elegía que partidos jugar y él respondió lo siguiente: “Sí, me molesto, porque, él una vez me dijo habla poco de lo que sabes y no hables nade de lo que no sabes. Para mi jugaren altura, lo disfruto. Al arquero le conviene jugar muchos más partidos que los que no. Mucho más bajo sentí el año pasado, cuando yo me recuperaba de la rodilla, porque me opere y encima que me digan que yo estaba encabezando la lista de la camita. Venia de hinchas de alianza lima.

Sobre la noticia del fichaje de Gallese en Estados Unidos dijo: “Esta noticia de Estados Unidos, yo ya lo sabía desde hace tiempo, pero los amigos no salimos a hablar, yo le di mi punto de vista, pero igual es su desición”