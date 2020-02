¡Viral! Luchador realiza temeraria maniobra al lanzarse sobre sus rivales desde un segundo piso

PJ Hawkx es un luchador que dejó a más de uno con la boca abierta al realizar una espectacular maniobra durante una pelea de lucha libre independiente al interior de un centro comercial.

Resulta que decidió lanzarse desde el segundo piso para derribar a su rivales, pese a las advertencias del árbitro, ya que el peleador iba a realizar una caída de 5 metros.

Esto ocurrió en el centro comercial Esplanade Mall, lugar elegido para realizarse el Wildkat Wrestling, y el video fue compartido por el propio PJ Hawkx en su cuenta de Twitter.

Different angle for ya #PleaseDontDie @pj_hawx executes the #HuhBrah at #EsplanadeMall #ThankYouWildKat pic.twitter.com/WGAATBNiMj