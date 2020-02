Luis Urruti sobre el partido contra Carlos Stein: "Fue un partido muy difícil y duro"

Luis Urruti, delantero del club Universitario de Deportes, concedió una entrevista exclusiva con +Deportes, en donde comento como se viene sintiendo jugando en el equipo peruano.

Urruti comento sobre las diferencias que existen entre su juego y el juego colectivo del club: “Bueno la confianza, la confianza creo que es fundamental en esto, partido a partido que fuimos pasando, nos fuimos sintiendo más cómodos"

Además, comento sobre la sensación que le ha dado el técnico Gregorio Pérez: “Gregorio es un técnico que esta todo el tiempo arriba tuyo, tanto como con los once titulares como con los suplentes, siempre está corrigiéndote y ayudante. Es obvio que todos tenemos errores y él te los corrige y vas el fin de semana a demostrarlo en la cancha”

Sobre el apoyo del público, el jugador comento lo siguiente: “Bueno en la calle te reconocen y te piden fotos, hay jugadores que no les gusta y a mí me encanta, siento que así me demuestran su cariño. A mí me pasaría lo mismo, si veo a Suarez y le pido una foto y me dice que no, me iría triste a mi casa”