La macabra predicción sobre la muerte de Kobe Bryant que un tuitero hizo en 2012

Todavía hay quienes no logran dar crédito de la repentina muerte de Kobe Bryant. El fatal accidente en helicóptero que le costó la vida al exbasquetbolista, a su hija Gianna, de 13 años, y a otras nueve personas, supuso un duro golpe para el mundo del deporte y la sociedad estadounidense en general.

Solo unas horas antes de que la aeronave se estrellara, el que fuera la gran estrella de Los Angeles Lakers felicitaba a su excompañero y amigo LeBron James por superarlo en la estadística de tercer máximo anotador de la NBA. Seguía al pendiente de su equipo, y era habitual verlo en el Staples vibrando desde la primera fila del club en el que se hizo leyenda.

Por eso, su accidente ha sido una dura sorpresa para todos, excepto para un tuitero, que predijo exactamente lo que le iba a pasar. Y lo dejó escrito en un mensaje fechado el 13 de noviembre de 2012, publica 20 Minutos.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

? .Noso (@dotNoso) November 13, 2012