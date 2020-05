Acusan a Jordan de 'mentir descaradamente' en el documental 'The Last Dance' Algunas figuras del baloncesto y entendidos en la materia señalan que algunos hechos no sucedieron como se muestra en el documental





"The Last Dance", el documental que recorre la exitosa carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls, se ha convertido en un éxito en todo el mundo. La serie producida por ESPN y estrenada por Netflix, revela detalles poco conocidos de la vida del exjugador de baloncesto y cómo llegó a ser uno de los deportistas más grandes de la historia. Sin embargo, algunas figuras del baloncesto y entendidos en la materia señalan que algunos hechos no sucedieron como se muestra en el documental. Uno de ellos fue Sam Smith, destacado periodista deportivo que acusó a Jordan de "mentir descaradamente". Smith es un conocedor de la carrera de la leyenda de los Chicago Bulls. Es el autor del polémico libro "The Jordan Rules", donde cuenta intimidades del equipo y que le valió la enemistad con Jordan. "Hay varias cosas en el documental que, por lo que sé, o las ha maquillado o directamente las ha falseado. No eran cosas importantes, pero me sonó como a estas películas para televisión que suelen recalcar que están basados en hechos reales. Eso es lo que ha sido, algo basado una historia real", dice el periodista en conversación con el programa de radio Bonta, Steiny & Guru. El periodista, quien también aparece en el documental, puso algunos ejemplos, que según él, no ocurrieron como se muestran en la pieza audiovisual. "Lo de las pizzas no tenía ningún sentido", dijo refiriéndose al caso conocido como "The Flu Game", donde Jordan habría jugado con fiebre luego de intoxicarse con comida. Ocurrió en las finales de la NBA en 1997, donde los Bulls se enfrentaban a los Utah Jazz. Jordan habría jugado con fiebre luego que comiera pizzas que habrían estado "envenenadas", según se cuenta en el documental. Pero eso fue desmentido por Craig Fite, el repartidor que preparó y llevó las pizzas a los integrantes del equipo. "¿Lo diagnosticaron a Michael? ¿Fue al doctor? Son sólo insinuaciones. Seguí todas las reglas para preparar esa comida. No hubo otros informes de intoxicación sobre nuestros productos aquella noche. Esa pizza estaba bien hecha", aseguró hace unos días en "The Big Show". Smith dice que hubo otros hechos que no ocurrieron como se muestra en el documental, pero que la mentira más grande es el final, donde asegura que a Jordan nadie lo forzó a irse. "Es una mentira descarada. Volvió y luego se fue cuando no debía hacerlo, ¿y pretende que se crea que le forzaron a irse? ¿Quién fuerza a Jordan a hacer cualquier cosa? La mentira es evidente, pero bueno... es parte de la mística de Michael", dice Smith. Otro que salió a desmentir a Jordan fue Horace Grant, jugador de los Bulls y que es acusado en el documental de ser el responsable de filtrar las intimidades del equipo para el libro de Smith. "Lo que dijo Jordan es mentira, completamente una mentira. Mentira, mentira, mentira", dijo hace unos días en conversación con ESPN Radio en Chicago. "Es solo un hombre rencoroso, y creo que lo demostró durante el llamado documental. Si dices algo sobre él, te interrumpirá, intentará destruir a tu personaje", agregó. Foto: Captura de video



