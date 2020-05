El día que Mike Tyson estuvo a punto de golpear a Michael Jordan

Las figuras de Michael Jordan y Mike Tyson han tenido un resurgimiento los últimos meses, debido al documental "The Last Dance" que cuenta la historia del exbsquetbolista y su exitosa carrera en los Chicago Bulls, y por otro lado, el ex campeón de pesos pesados con su programa de radio en el que ha revelado detalles de su época como boxeador.

Debido a esto, han vuelto a la palestra historias pasadas de las dos estrellas del deporte mundial. Una de ellas tuvo a ambos como protagonistas y estuvo cerca de terminar en una riña.

Ocurrió en un restaurante una noche de diciembre de 1988 en el cumpleaños de la ex estrella de la NFL Richard Dent, cuando Tyson ya era un reconocido boxeador, mientras que Jordan aún no se convertía en la estrella que es hoy, aunque ya estaba dando que hablar en Chicago.

Tyson estaba atravesando un difícil momento a raíz del divorcio con su ex pareja Robin Givens. El pugilista estaba molesto porque Jordan había tenido un fugaz romance con Givens antes de que se conocieran, según señala Mundo Deportivo.

"Mike Tyson estaba sentado allí con su bebida preferida, un Long Island Tea (...) Cuando bebe saca sus verdaderos sentimientos", dice el co-promotor del púgil Rory Holloway en su libro "Domando a la bestia: la historia no contada de Mike Tyson".

"Le comenté al mesero que diluyera sus bebidas porque sabía cómo iba a terminar eso. Entonces Mike se le quedó viendo a Jordan desde el lado opuesto de la mesa", agregó.

En un momento de la noche, Tyson le lanzó una frase a Jordan que fue el inicio de un tenso momento. "Eh, tú, ¿crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer".

Jordan se hizo el desentendido. Sabía que no tenía que entrar en esa discusión ya que estaba consciente de que si se iban a los golpes, el que sacaría la peor parte sería él.

"Fue un circo, de verdad, esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. Yo y John tratando de retener a Mike, mientras él le decía a todos que iba a reventar el culo de Jordan, y Jordan estaba vestido bien como siempre y no podía salir de allí lo suficientemente rápido", señala Holloway.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y los presentes lograron calmar a Tyson. "Fue una tontería, Michael no se iba a meter en un altercado con nadie. Es un chico de clase. En primer lugar, la cosa más estúpida del mundo es el alcohol, cuando bebes, aveces tienes la boca abierta. Eso fue probablemente lo que sucedió", recordó hace unos años Mike Ditka, entrenador de los Chicago Bears de la NFL y que fue uno de los presentes esa noche.

