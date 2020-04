Novak Djokovic se opone a que lo vacunen de coronavirus

No hay nadie que no esté hablando sobre el coronavirus, la cantidad de casos infectados y de la cuarentena. El deporte tampoco ha estado ajeno y distintas disciplinas están discutiendo si volver o no a la actividad.

Una de ellas es el tenis, que tiene pensado reanudar los partidos entre julio y septiembre, siempre y cuando haya una vacuna que pueda proteger la salud de los deportistas.

Sobre ese tema habló Novak Djokovic en una charla vía Facebook Live, en la que expresó su negativa a regresar a la actividad e incluso se opone a que lo vacunen.

"Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar", dijo el serbio de 32 años quien está en contra de esta medida, según señala Mundo Deportivo.

"Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a vacunarme para poder viajar", agregó el número 1 del Ranking ATP.

Aunque el tenista no cree que la actividad se reanude en julio o agosto, señaló que hasta el momento está en contra de la vacunación, aunque en el momento tendrá que tomar una decisión, de la cual aún no está seguro.

"Entiendo que la vacuna va a ser un requerimiento inmediato para cuando salgamos de la cuarentena estricta, el tema es que no hay una vacuna aún", señaló.

