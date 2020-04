Paolo Guerrero y Jefferson Farfán revivieron sus más divertidas anécdotas en el fútbol

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos de los máximos referentes del fútbol peruano, por un momento hicieron olvidar lo que estar en cuarentena por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y decidieron realizar una transmisión en vivo en sus cuentas de Instagram para divertir e interactuar con todos sus fanáticos.

La 'moda' de hacer lives en redes sociales también les llegó a la 'Foquita' y al 'Depredador' y no dudaron en juntarse para entretener a sus seguidores. Ambos futbolistas se conocen desde pequeños y se animaron a contar divertidas anécdotas que los han marcado de por vida.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en Instagram

"Yo estuve en el Muni pero llegar a Alianza, la verdad, es un sentimiento increíble. Cada vez que voy a ver a Alianza, me da ganas de entrar a la cancha. Tú has visto la tribuna, el estadio casi siempre lleno. Te pican los pies", le contó Jefferson Farfán a su compadre Paolo Guerrero.

Así mismo, el delantero del Lokomotiv de Rusia, se animó a contar una particular situación con el alcalde de La Victoria, George Forstyh y mencionó que el 'Gringo' lo 'cerró' con dos maletas llenas de ropa.

"Yo estaba en La Molina, fue a mi casa y se llevó dos maletas de ropa para sacar modelos de la empresa que iba a poner. Hasta ahorita estoy que espero que mi compare me la devuelva. Oe 'Loco Forsyth', mándame mi ropa pues por favor. Sí, el alcalde, ese mismo, hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Denúncienlo por favor", dijo entre risas Jefferson Farfán.

Por otro lado, Paolo Guerrero contó los abusos que una vez sufrió por parte de Donny Neyra durante un encuentro entre Alianza Lima y Cantolao.

"Estábamos jugando en la cancha de Cantalao y le hice un gol a Salomón Libman, terminó el primer tiempo e íbamos ganando 1-0 y de la nada Donny me metió un puñete. Se metieron los padres de familia y suspendieron el partido”, relató 'El Depredador'.

Luego, Jefferson Farfán secundó al delantero del Inter de Brasil y añadió que estuvo con él en la selección peruana Sub 17 y comentó: "Donny era grandote, tenía barba por todos lados y abusaba de nosotros. Un día no sé qué pasó conmigo que me metió un puñete en el rostro y yo le devolví el golpe arrojándole una radio".

Finalmente ambos jugadores afirmaron que extrañan a sus familias y que quisieran estar junto a ellos. Paolo afirmó que averiguó cómo llegar de Brasil a Perú manejando dos días, mientras que Jefferson añadió que extraña mucho a su mamá Charo y espera que la pandemia termine.