Paolo Hurtado: "Yo era central, fue 'El Cholo' Castillo quien me descubrió como atacante"

Paolo Hurtado, jugador de la Selección Peruana y del Konyaspor de la liga turca fue entrevistado por el escritor de libros de fútbol peruano, Antenor Guerra-García, quien conduce el programa digital en Facebook ‘Habla Jugador’. El popular ‘Caballito’ contó sus inicios como futbolista a los seis años en la Academia Tito Drago, donde se desempeñaba como back central, hasta que llegó a Alianza Lima en 2001.

Después de jugar algunos torneos con la camiseta ‘blanquiazul’ en esa misma posición, el recordado formador de menores, Rafael ‘Cholo’ Castillo, fue quien le indicó a su entrenador que tenía que jugar más adelante.

“Yo jugaba como defensor en la categoría 89 de Tito Drago siendo del año 90, pero me gustaba proyectarme hasta el área contraria. Cuando llegué Alianza y jugué un campeonato, ‘El Cholo’ le dijo a mi entrenador: ¿qué hace este chico jugando de central?, y luego me dijo: no puedes seguir estando atrás, tienes que jugar como volante de ataque, meter goles y dar buenos pases”, señaló el extremo del Konyaspor.

Y así fue como, gracias su técnica, habilidad y velocidad, de la mano con ‘el ojo’ de Castillo, que Paolo Hurtado cambió de posición a los 11 años de edad. Destacó en los torneos de menores jugando de mediocampista ofensivo, marcó muchos goles y asistencias. En 2007 fue promovido al primer equipo ‘victoriano’ y fue al año siguiente que pudo cumplir su sueño de niño: debutar con la camiseta de Alianza Lima. En 2009 lo prestaron a Juan Aurich, donde tiene la continuidad que todo futbolista con talento necesita en sus primeros años como profesional.

“El equipo era muy bueno, aprendí mucho y para mi influyó bastante ‘El Cuto’ Guadalupe, a quien considero un líder positivo y siempre voy a estar agradecido con él. Me fue bien en el club, incluso a mitad de año Alianza me llama para regresar, pero yo estaba muy cómodo en Chiclayo y decido quedarme”, agregó Hurtado.

En 2010 regresa al ‘conjunto íntimo’, sobresale en tres temporadas y a mediados de 2012 es fichado por Paços de Ferreira de la liga portuguesa. El atacante nacional lleva ya ocho años como embajador de nuestro balompié, dejando en alto el nombre del fútbol peruano. Asimismo, ha jugado en Peñarol (Uruguay), Reading (Inglaterra) y Vitória Sport Clube (Portugal), además del Konyaspor (Turquía).

Con la Selección Nacional debutó en 2011 ante Bolivia y fue contra Trinidad y Tobago en 2013 donde anotó su primer gol. Con ‘la blanquirroja’ ha disputado las clasificatorias para Brasil 2014 y Rusia 2018, la Copa América de Chile en 2015 y el Mundial de Rusia en 2018. Pero, el recuerdo que tiene más marcado el hincha es su histórico gol ante Ecuador en Quito.

“Ese gol me marcó la carrera. A partir de ese gol la gente comenzó a ver un Paolo Hurtado diferente, porque yo estuve mucho tiempo fuera de la Selección. Vuelvo en la fecha doble para los partidos contra Uruguay y Venezuela y luego soy convocado otra vez contra Bolivia y Ecuador, donde tengo la oportunidad de marcar el gol. Yo fui muy criticado, y como futbolista profesional trato de concentrarme en lo mío para que no me afecte, pero la familia sí lo sufre. Creo que el gol me liberó un poco de presión. Yo siempre trabajé mucho para lograr lo que he conseguido y nunca bajar los brazos”, indicó ‘Caballito’.