Paulo Dybala de nuevo dio positivo por coronavirus ¡Es la cuarta vez en seis semanas!

El coronavirus no discrimina por sexo, edad o condición social. No importa si se es saludable e incluso deportista, ya que de todas formas se está en riesgo de infectarse.

Un ejemplo es lo que está viviendo Paulo Dybala, futbolista argentino de la Juventus que ha dado cuatro veces positivo de COVID-19 en un periodo de seis semanas, según señala Clarín.

La información fue dada por el periodista Josep Pedrerol del programa televisivo español El Chiringuito, que indicó que el argentino de 26 años todavía arroja que tiene el virus, a pesar de que sigue entrenando sin problemas en su casa.

"Un futbolista que juega en Italia en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo. Ese futbolista está en la Juventus, el futbolista es Dybala. En mes y medio que se le detectó el primer positivo ha sido sometido a cuatro tests. En las ultimas horas se le ha hecho el último y dio positivo", señaló Pedrerol.

Afortunadamente el delantero se encuentra bien de salud y no ha presentado síntomas de cuidado. Según el medio italiano TuttoSport la "situación no es preocupante" y "no tiene problemas respiratorios".

Hay que recordar que Italia es uno de los países más afectados por el coronavirus y el fútbol no se ha librado de eso. Hay que recordar que hace algunos días Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milán, aseguró que en enero pasado varios jugadores del equipo habían presentado síntomas de coronavirus.

Foto: Shutterstock

