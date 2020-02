Ricardo Gareca: "Con Benavente pude hablar cuando estuvo en Perú"

Ricado Gareca concedió una entrevista exclusiva para +Deportes, y comentó sobre lo que le depara a la selección peruana de futbol para el presente año 2020

El técnico comentó sobre la charla que tuvo con Cristian Benavente: “Con Cristian Benavente tuve una charla, cuando el vino aquí, había tenido una lesión por lo cual perdió continuidad. Entonces hay cosas que debo hablar personalmente con algunos jugadores”

También comentó sobre la preocupación que tiene con el nivel de la sub 23 “Creo que la Sub 23 debió dar más, pero a la vez, vimos que fue competitiva en algunos partidos y ahora vamos a contar con algunos jugadores de la Sub 23”

Ricardo Gareca comento sobre algunos jugadores que han regresado al futbol peruano: “Por ejemplo, Beto Da Silva, Succar, Santillán, es necesario que el joven se sobreponga a las adversidades y juegue en el extranjero, pero si vuelve, claro que juegue acá”

Sobre el regreso de Cartagena: “Cartagena es un jugador que siempre ha sido observado por la selección, es un chico joven y claro que está en la mira nuestra”