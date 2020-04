Roberto Silva: ¿Clubes de fútbol peruano pueden acogerse a la suspensión perfecta?

La pandemia del coronavirus no ha escatimado en afectar diversos estratos sociales, sino que también el deporte rey, como se le conoce al fútbol, se está viendo afectado económicamente. Pues, aparentemente los jugadores también tendrán que acogerse a una suspensión perfecta.

“Para mi trabajar con los futbolistas es algo gratificante honestamente, porque hay tanto por hacer y tanto por mejorar que cada pasito que dan, sientes que estás aportándole algo al sueño de tener un futbol de primer nivel, un futbol súper competitivo, pero estamos a una distancia un tanto larga de ese objetivo”, expresó Silva Pro.

“Es muy desagradable y de muy baja calidad humana lo que ellos expresan finalmente en esa carta, es algo que no se puede permitir, es romper los códigos de ética, de educación y de respeto a la información personal”, fue lo que respondió Silva respecto a la carta de Mannucci en relación a la suspensión perfecta.

“Quiero que la gente sepa que los jugadores de futbol han mostrado toda la disposición para buscar soluciones y para llevar a sus clubes a la medida de la situación; no hay forma de que no exista un jugador de futbol y que no esté sensibilizado con lo que está pasando en el país, y que no quiera poner un granito de arena.

Todos lo quieren poner, el problema que estamos encontrando es la forma de como los clubes están queriendo imponer esas condiciones de ayuda, eso no se impone, es un consenso, eso tiene que llegar a un buen puerto en función de lo que los jugadores están dispuestos a hacer si es que el club está en un momento delicado”, fue lo que comentó Silva por la medida en cómo los clubes buscan imponer condiciones a sus jugadores.

Así mismo, Silva Pro reafirmó su molestia de la acción que tomó Mannucci con la carta que llegó hasta los medios de prensa revelando los sueldos de los jugadores, calificándolo como un acto de bajeza y que la información fue “a medias” no siendo clara para la población.

Además, Silva Pro mencionó que “los jugadores están dispuestos a postergar su sueldo para decidir más adelante cuando se sepa si el club tuvo un impacto económico”, a eso le sumó, que el presupuesto del fútbol peruano radica en un 70% de la televisión, y que ella no ha disminuido. Volviendo a cuestionar el por qué deberían bajar el salario.

“La suspensión perfecta no es para el futbol, y si fuese para el futbol no les conviene a los clubes”, recalcó Silva, indicando que los jugadores siguen entrenando.

"Para aplicar esa medida deben estar al día de los pagos, no debiendo los sueldos de marzo. Hay abuso de temas laborales, que la Sunafil puede apoyar a fizcalizar. Por donde se vea, la decisión de Mannucci no es válida", expresó Silva Pro.

