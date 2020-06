Ronaldinho agradeció el apoyo recibido: 'Han sido sesenta días largos'

Lo que se suponía iba a ser una visita de Ronaldinho por unos cuantos días a Paraguay, se transformó en un periodo de confinamiento de varios meses luego que fuera detenido por ingresar al país con un pasaporte falso.

Tras pagar la fianza, el ex FC Barcelona se encuentra recluido en el Hotel Palmaroga de Asunción. Desde ahí agradeció el apoyo de los hinchas que no lo olvidan y lo recuerdan como uno de los mejores futbolistas del último tiempo.

"Barcelona siempre me trata con mucho cariño y respeto. Les agradezco de todo corazón los mensajes y su amor", dijo en conversación con Mundo Deportivo.

El brasileño de 40 años aseguró que es un futbolista por amor y profesión. "Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", dijo respecto al apoyo que ha recibido de parte del club catalán.

"Siempre será mi segunda ciudad. Es el club más increíble y su afición vive en lo más profundo de mi corazón", dijo y agradeció las gestiones del Barcelona, que es dueño del hotel donde se encuentra.

"Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", señaló.

