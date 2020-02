Sport Boys: Adrián Zela es captado agrediendo a una mujer en una confusa pelea

El defensa de Sport Boys, Adrián Zela ha protagonizado una confusa pelea en los exteriores de un condominio en Punta Hermosa, y en el que terminó agrediendo a una mujer que había intervenido para calmar todo.

El incidente, ocurrido la mañana del domingo último, fue registrado por una cámara de seguridad del lugar. En ellas se aprecia salir un vehículo del condominio y detenerse en la entrada, cuando de pronto aparece el exseleccionado nacional, para abrir la puerta y meterse casi por completo, como confrontando al conductor.

Es ahí que aparece otra persona en defensa del chofer, pero aparecer otros sujeto para apoyar a Zela, y es ahí que una mujer intenta controlar al futbolista con el fin de apaciguar las cosas. Sin embargo, la reacción del defensa fue violenta, ya que la fémina fue sacudida como si nada y terminando en el piso.

Luego de lo ocurrido, RPP contactó al jugador rosado, quien indicó que había discutido con parte de la seguridad del condominio donde verana.

“No recuerdo los detalles porque no vi cuando se inició. Creo que finalmente ha sido un malentendido (...) Ha sido un error mío reaccionar de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”, comentó por lo suscitado con la mujer.