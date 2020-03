Suspenden a campeón de boxeo por enseñar a hombres cómo golpear a mujeres durante cuarentena

El campeón mundial de boxeo británico, Billy Joe Saunders, se vio obligado a disculparse públicamente luego de compartir un vídeo suyo dando consejos a los hombres sobre cómo golpear a sus esposas si surgen peleas durante el confinamiento por el nuevo coronavirus.

"Solo quiero hacer un pequeño video para todos ustedes, padres, maridos, si tienen novias, etc. Obviamente este asunto del covid-19 se está poniendo bastante serio y estamos aislados en un espacio muy reducido", dice Billy Joe Saunders, quien se dirige a los que "tratan de mantenerse tranquilos, pero después del séptimo o sexto día están a punto de explotar".

Luego, explica a los hombres cómo reaccionar si "tu señora viene hacia ti para escupirte su veneno en la cara”. Usando un saco de arena, describe cómo “golpearla en la barbilla” y “noquearla”. El video fue publicado en sus redes sociales.

Fight fans are angry over Billy Joe Saunders post video on how to hit women... pic.twitter.com/l0LCXW0qZ1