Tenista se retira del Abierto de Australia al no poder respirar por la contaminación en el aire

Australia está enfrentando los incendios forestales más devastadores de su historia. Desde octubre pasado, ya van más de 6 millones de hectáreas consumidas por el fuego, es decir, una superficie equivalente al territorio de Bélgica y Haití juntos.

Las llamas ya han cobrado la vida de más de 480 millones de animales en Nueva Gales del Sur y seis estados del país que están combatiendo los voraces incendios.

La contaminación de los incendios ha sido tal que una tenista debió abandonar el Abierto de Australia luego que comenzara a toser producto de la mala calidad del aire.

Se trata de la eslovena Dalila Jakupovic, número 82 de la WTA, quien estaba disputando un partido frente a la suiza Stefanie Voegele. Cuando vencía por 6-4 y 5-6 en la primera ronda de la previa del Australian Open, comenzó a sufrir un ataque de tos que la imposibilitó de seguir jugando.

La contaminación del aire se cobra su primera víctima en el Open de Australia. Dalila Jakupovic se retira de su partido al no poder respirar pic.twitter.com/P2wPGEzWGQ ? Fernando Murciego (@fermurciego) January 14, 2020

"Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratoria, es más, a mi me gusta el calor", señaló la tenista, según informa La Vanguardia.

La deportista criticó que la organización por permitir que se realizara el torneo a pesar de las malas condiciones del aire. "No es sano para nosotros, me sorprendió que decidieran jugar, pero nosotros no tuvimos mucha decisión", señaló.

Otros que sufrieron con la contaminación producto de los incendios forestales fueron el australiano Bernard Tomic y la canadiense Eugenie Bouchard, quienes debieron detener sus partidos y recibir asistencia médica producto de la mala calidad del aire.

Craig Tiley, presidente ejecutivo de Tennis Australia, indicó que acordó con organismos como la ATP o la WTA retrazar el torneo tan sólo una hora. "Es una experiencia nueva para todos nosotros y por tanto tenemos que hacer caso a los expertos para tomar la decisión correcta al respecto", indicó.

Foto: Captura de video

deportes

favendano

tenista-rompe-en-llanto-en-el-abierto-de-australia-por-no-poder-respirar-por-el-nivel-de-contaminacion-por-los-incendios

nedmedia