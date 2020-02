Abel Lobatón responde a Jefferson Farfán tras dejar entrever que él "mantiene a sus hijas"

Hace poco, Melissa Klug reveló que la defensa de Jefferson Farfán había indicado que el dinero que es para sus hijos lo está usando en sus hijas mayores y presentó los movimientos migratorios de las jovencitas. Al ser consultado al respecto, Abel Lobatón dio una contundente respuesta.

“¿Por qué no sales a defender a tus hijas y a su madre? Dan a entender que Farfán mantiene a tus hijas”, preguntó una seguidora de Instagram. A lo que Abel Lobatón respondió: “Porque eso no me interesa. La boca se hizo para hablar, los ojos para mirar y los oídos para escuchar por tu preocupar”.

Como se recuerda, en su momento, Melissa Klug señaló: “Ellos argumentan muchas cosas en su defensa, pero tengo medios probatorios para desmentirlos, desenmascarar esas falsas pruebas. Mis hijas estudian y trabajan, una de ellas ya no vive conmigo; dos de ellas estudian y trabajan y gracias a Dios Raúl (papá de Gianella) siempre ha cumplido y paga la Universidad (estudia Derecho), ella ya está por acabar y le regaló su camioneta”.

