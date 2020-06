Actriz afroamericana revela actitudes racistas de Lea Michele durante las grabaciones de 'Glee'

Lea Michele, uno de los rostros más reconocidos de la serie "Glee", el pasado 29 de mayo compartió un mensaje en Twitter en el que se refería a la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la policía.

La actriz estadounidense demostró su postura frente al tema en el comentario, dejando entrever que está en contra de la violencia ejercida por la policía hacia la población afroamericana.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

"George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar", escribió Michele junto con el hashtag #BlackLivesMatter.

Sin embargo, su mensaje fue respondido de manera inmediata por Samantha Ware, su excompañera en la serie de FOX, quien le hizo recordar las actitudes abusivas que tuvo contra ella hace unos años.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD ?SHIT IN MY WIG!? AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA

? SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020