Acusan a Isabel Acevedo de no acatar la cuarentena y ella se defiende con todo

Isabel Acevedo y Stephanie Loza han recibido fuertes críticas en redes sociales luego de promocionar sus entrenamientos junto a una foto suya en el malecón de Miraflores. A través de sus historias de Instagram, la ex de Christian Domínguez respondió fuertes a quienes la acusan de no acatar la cuarentena por el coronavirus.

“¿En casa? Creo que esta será no solo una lucha contra el Covid-19 sino contra la insensibilidad e irresponsabilidad de ‘influencer’”, escribió Nicolás Salazar. A lo que Isabel Acevedo respondió: “Deberías cumplir bien tu función de ‘periodista’, antes de fomentar agresión hacia una persona. Infórmate”.

Pero eso no es todo. Luego, continuó: “No sé en qué cabeza no entra que el entrenamiento es en casa y las fotos son pasadas”. Asimismo, compartió la siguiente publicación en Instagram: “Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo”.

