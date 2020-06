Adolfo Chuiman preocupado por Andrés Wiese tras denuncia: "Sentí que estaba llorando"

Adolfo Chuiman se pronunció sobre la denuncia de acoso y bullying de la actriz Mayra Couto contra Andrés Wiese y, en una reciente entrevista, decartó haber visto, en los ocho años que trabajaron juntos, alguna conducta negativa por parte del popular 'Ricolás'.

"Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo he quedado asombrado", declaró Adolfo Chuiman a Trome.

Asimismo, reveló que se había comunicado con Andrés Wiese para saber cómo se encontraba tras la denuncia de Mayra Couto. "He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto", señaló Adolfo Chuiman.

Andrés Wiese sobre Mayra Couto

Como se recuerda, a través de sus redes sociales, Andrés Wiese negó haber acosado a la actriz Mayra Couto. "Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy", señaló.

