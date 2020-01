Aída Martínez se burla de las chicas que 'abusan' del photoshop en sus fotos

Aída Martínez hizo de las suyas al burlarse de aquellas chicas que acuden a la ayuda del photoshop para mostrar una cintura de 'avispa' en las redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram, la modelo arequipeña realizó forzadas posturas, así como cambiar su tono de voz, para recrear la popular 'sumisión del estómago'.

“Miren mi cinturita, es muy chiquita... pero la realidad es esta y esta es mi panza real y puedo volver a meterla... miren mi cinturita, miren. Bueno amigos, así de patéticas se ven las chicas que quieren resaltar que no se hacen photoshop”, expresó mientras mostraba realmente su abdomen.

“Punto número uno, hacen la sumisión de panza, asfixiándose. Mírenme, yo no me hago Photoshop, miren mi cinturita, es muy chiquitita. Pero la realidad es esta, y esta es mi panza real, puedo volver a meterla, miren mi cinturita”, agregó.

Por último, comentó que “para esclarecer mejor algo es que me dicen: 'Aída pero tú no eres igual que en la foto, en la foto te ves con una cinturita de este tamaño y en realidad eres cuadrada'. En realidad sí soy un poco cuadrada, no me da vergüenza decirlo. (...) En la foto yo tiro para atrás, tiro la cola, meto la panza y poso”.