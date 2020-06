Aída Martínez destruye a Flavia Laos: "Patricio Parodi hablaba pestes de ella y su cuñado peor"

Aída Martínez no se calló nada y, tras ser acusada erroneamente de racista, recordó el incidente que vivió con Flavia Laos hace unos años, quien la habría atacado con frases discriminatorias como “chola de m…”. La modelo aseguró en una transmisión de Instagram que tanto Patricio Parodi como su hermano Ike hablaban muy mal de la actriz.

"Ike Parodi y Pato Parodi me dijeron ese día (del ataque racista) que Flavia estaba tomadita, que siempre hace lo mismo, que ni me acerque a hablar con ella. (...) Por eso no la quieren sacar, por eso no quieren salir con ella. (Me dijeron) que la detestan y que todo el grupo le da la espalda porque ya saben cómo es”, afirmó Aída Martínez.

Asimismo, aseguró que Patricio Parodi hablaba mal de Flavia Laos antes de ser su pareja. "Su novio hablaba pestes de ella en ese momento, peor su cuñado, Ike me dijo barrabazada y media de ella. Lamentablemnte no tengo las pruebas pero creo que esta mi palabra y ellos lo saben perfectamente", agregó Aída Martínez.

Aída Martínez y Patricio Parodi

Aída Martínez también habló de Patricio Parodi, a quien tildó de "hipócrita". "Como si no hubiese pasado nada. Un año después el Pato acabó con Flavia y ahora son novios después de todas las cochinadas que dijo de ella. Eso me pareció recontra hipócrita", señaló.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO