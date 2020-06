Aída Martínez enfurece contra usuaria que la criticó por lucirse sin prenda íntima

Muy molesta, así se mostró Aída Martínez. La modelo respondió fuerte en sus redes sociales a una seguidora que la criticó por su última fotografía y aseguró que "las mujeres tienen que cambiar su pensamiento o si no van a seguir estigmatizandonos o faltándonos al respeto".

"Debes tener respeto a las personas que te siguen. (...) Debes tener cuidado y respeto, no todos quieren ver", escribió una usuaria. A lo que Aída Martínez respondió: "Me da pena que seas tan troglodita. El respeto no se mide por el tamaño de mi ropa, el respeto se mide por educación y valores".

Asimismo, se refirió a la violencia contra la mujer. "Por personas como tú es que en este país a las mujeres las estimatizan y existe los femin icidios y la ley de este país piensa que es normal, porque personas cómo tú juzgan a las mujeres por su desnudo. Anda edúcate, deja de ser prejuiciosa.

Responde a críticas

Similar a este comentario, recibió otros iguales en su cuenta de Instagram. "Lucho por el poder ser libres. No por la imposición de que alguien diga lo que uno no tiene que hacer", respondió Aída Martínez.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO