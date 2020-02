Alejandra Baigorria confirmó rompimiento con Arturo Caballero, pero juró que no fue por un ampay

Alejandra Baigorria reconoció finalmente que su relación amorosa con Arturo Caballero terminó hace varias semanas, aunque evitó entrar en detalles, pero precisó estar tranquila.

"En mi vida todo está bien, con él (Arturo) igual, pero prefiero no hablar mucho porque inventan un mundo y a veces hablan cosas que pueden hacer daño", manifestó.

"El cariño y el amor no se van de la noche a la mañana, que estemos separados no significa que haya una rivalidad, una molestia (...) Todo el mundo sabe que ahorita estoy tranquila, soltera, trabajando y llevándonos bien porque no hubo pelea, simplemente temas personales", agregó.

Consultada sobre si la decisión de terminar se debió al ampay que difundió Rodrigo González, en el que se observa al empresario bailando cariñosamente con una mujer, a quien le tocó el derrier.

"No (fue por eso), el distanciamiento venía mucho antes, pero son cosas que no tengo por qué explicar, ya que la gente habla y arma su show", expresó.

Por último, indicó que el proceso legal contra Guty Carrera seguirá, ya que él habló de ella en un programa de preguntas por dinero. "El tema está en el Juzgado, él no podía sentarse ahí, ahora tendrá que vérselas con la ley. Tenemos todas las de ganar y vamos a ir con todo. Es más, programas así, hablando de mujeres, no deberían existir", afirmó.