Alejandra Baigorria defiende a Isabel Acevedo y le pone el 'parche' a Christian Domínguez: "¡Cierra el pico!"

Alejandra Baigorria sacó las garras por Isabel Acevedo y, en una reciente entrevista, opinó sobre los dardos que se han estado lanzando Christian Domínguez y su ex. Como se recuerda, el cumbiandero acusó a ‘Chabelita’ de haberse interpuesto entre él y su hijo. Al ser consultada al respecto, la excombatiente fue contundente.

“Voy a ser bien clara y no porque Chabela sea mi amiga, sino porque a este chico le conozco la A, B, C y D desde que estuvo con mi amiga Vania (Bludau) hace años, así que conmigo no se va a hacer el santito y querer dejar mal a las otras personas. Sus tácticas y estrategias y emociones medias raras que tiene con todas las chicas no me la va a decir a mí", declaró Alejandra Baigorria a un medio local.

Asimismo, le hizo una advertencia a Christian Domínguez. “Te digo que como hombrecito que eres, te pongas los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación que la que te acepta, te acepta. De verdad, para mí, lo que estás haciendo está mal, se ve horrible. (…) Él va a temer lo que yo pueda decir de él”.

