Alejandra Baigorria inicia venta de mascarillas y cuestiona uso de mascarillas con filtro

Tras ayudar en la donación de mascarillas a las personas más vulnerables por el COVID-19, Alejandra Baigorria decidió incursionar en la venta de mascarillas a través de su marca de ropa. La 'rubia de Gamarra' publicó un video en sus historias de Instagram explicando al respecto.

"Aquí está la mascarilla nueva que hemos hecho. Que tiene doble filtro de notex, doble protección, de 80 gramos. (...) También quiero decirles que evitemos esta que tiene filtro", dice Alejandra Baigorria en el video, quien pone a prueba su mascarilla rociándolo con un spray.

Asimismo, sobre las mascarillas con filtro, señala: "Algo que me he dado cuenta, sobre estas mascarillas y otras que tienen filtro, es que estas te protegen a ti muy bien; pero si tu tienes COVID-19 y no sabes, puedes contagiar a otras personas".

