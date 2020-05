Alejandra Baigorria se somete a cambio de look a ciegas y resultado la deja atónita

Alejandra Baigorria es uno de los rostros de la televisión que más actividad ha tenido en esta época de cuarentena en nuestro país, apoyando con la elaboración y distribución gratuita de mascarillas a los sectores de la población más vulnerables, por ellos, la querida excombatiente quiso dedicarse un tiempo para engreírse un poco.

VEA TAMBIÉN: Magaly Medina envía sentido pésame a Gisela Valcárcel tras la muerte de su hermana menor

Vía Instagram. Así, la modelo demostró que no todo es trabajo y se tomó unos minutos para cambiarse el look y compartir el proceso con sus seguidores, a quienes les reveló que no tenía idea de cómo iba a quedar, ya que el tinte que se iba a aplicar había sido elegido por un amigo estilista.

“En la vida uno debe creer en la magia de los nuevos comienzos, y HOY sentí que era Mí momento. Por eso decidí hacerme un cambio RADICAL... 13 años fui rubia... Y ahora que mi vida tiene otro SENTIDO quiero comenzarlo RENOVADA…. POR ESO Mi cambio físico ha sido resultado de mi cambio mental...”, escribió la chica reality para luego lucir una sexy cabellera en color castañado oscuro.



MIRA EL RESULTADO FINAL

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO