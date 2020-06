Alejandra Baigorria responde fuerte a Vanessa Terkes: "George no necesita hacer ninguna campaña"

No se quedó callada. Alejandra Baigorria se pronuncio sobre los rumores de romance con George Forsyth y, en una reciente entrevista, respondió al irónico comentario de Vanessa Terkes sobre una posible relación entre su ex y la 'rubia de Gamarra'. La ex del alcalde de La Victoria dejó entrever que dichas vinculaciones formarían parte de un "estrategia política".

"No la conozco. No sé cuál ha sido su tema, no tengo nada que ver ahí. Hice un tema con Forsyth de solidaridad, es mi amigo. Más allá de los problemas que ellos tengan, no tengo nada que ver. Soy una persona que jamás me prestaría para esas cosas y sinceramente, George no necesita hacer ninguna campaña. Las encuestas lo han votado solo", declaró Alejandra Baigorria a un medio local.

Como se recuerda, al ser consultada sobre los rumores de romance entre Alejandra Baigorria y George Forsyth, Vanessa Terkes aseguró: "Yo no tengo nada que decir, la gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto… ¿Ya vienen las elecciones, no? (risas) mejor calladita me veo más bonita".

Alejandra Baigorria sobre George Forsyth

Cabe señalar que, este fin de semana, Alejandra Baigorria utilizó susa redes sociales para aclarar el tipo de relación que tiene con George Forsyth. "Solo somos amigos, no hay absolutamente nada, no hubo nada. Hay solamente una bonita amistad, es más no sé nada de él porque en realidad está trabajando full y lo felicito", señaló.

