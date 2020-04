¿Nació el amor? Alejandra Baigorria revela lo que le gusta de George Forsyth

Desde hace algunas semanas, Alejandra Baigorria viene poniendo su granito de arena, en el estado de emergencia que se vive en nuestro por el Covid-19, con la elaboración de mascarillas en su taller, iniciativa que demoró en ser escuchada por las autoridades, hasta que fue el alcalde de La Victoria, George Forsyth, que decidió brindarle el apoyo para poder ejecutar este acto altruista.

Como se sabe, la excombatiente ha puesto a disposición su taller y su trabajo para elaborar mascarillas y repartirlas de manera gratuita a la población. Es por esto que Alejandra Baigorria y George Forsyth han sido vistos juntos en más de una ocasión para la presentación de este proyecto, y como era de esperarse los rumores de que el afecto entre ellos estaría naciendo no se hicieron esperar.

Por ello, la empresaria rompió su silencio en una entrevista para diario Trome, revelando que era consciente de que iban a haber rumores, pero que no les toma importancia porque su objetivo es ayudar. Asimismo, no dudo en llenar de elogios al alcalde de La Victoria y reveló lo que le gusta de él, como autoridad.

Llenó de elogios a George Forsyth

“Los comentarios (que los emparejan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, señaló.

“No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule”, agregó.

