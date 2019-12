Alejandra Baigorria comparte sensual fotografía ¡Pero seguidores le piden que termine con su novio!

Alejandra Baigorria no estaría pasando por un buen momento, luego de que su novio, Arturo Caballero, fuera captado bailando muy cariñoso en una discoteca con un joven que no era su pareja, pero eso no es todo, ya que también se le ve tocando el derrier de la misteriosa mujer.

Publicación en Instagram

Luego de que estas polémicas imágenes se hicieran virales a través de la cuenta de Instagram de Rodrigo González, los seguidores de la chica reality no han dudado en opinar y hasta recomendarle a la empresaria que deje a su pareja.

Así sucedió en la última publicación de Instagram de Alejandra Baigorria, donde intentaba recomendar vestidos para utilizar en estas fiestas navideñas, pero sus más fieles fanáticos tan solo le hablaron de las imágenes que difundió 'peluchín'.

"Alejandra eres hermosa, no permitas q te mientan, tienes un futuro por delante", "Eres una hermosa chica, éxitos y que pronto encuentres un amor leal", "Eres mucho par Arturo #AmigaDateCuenta", fueron algunos de los comentarios en la última publicación de Alejandra Baigorria.