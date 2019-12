Alejandro Sanz envía motivador mensaje a Anahí de Cárdenas tras quimioterapia

Anahí de Cárdenas reveló en Instagram que se sometió a su primera quimioterapia, en su lucha contra el cáncer de mama, y varias figuras del espectáculo le mostraron su apoyo, incluyendo el cantante español Alejandro Sanz.

“Me siento muy afortunada y muy agradecida desde que empezó este proceso porque he tenido el privilegio de ser atendida por los mejores doctores de este país. Por tener un seguro oncológico que me ha funcionado de manera extraordinaria y del trato que he recibido, cada vez que he ido a las clinicas, que han sido varias”, escribió Anahí de Cárdenas.

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar, sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue el de Alejandro Sanz. “Eres una jefaza. Dale duro que tú puedes”, escribió el cantante español. A lo que la actriz peruana respondió: “Gracias, acá vamos, metiéndole con todo”.

Otras muestras de apoyo

Anahí de Cárdenas también recibió mensajes de Daniela Darcourt, Guillermo Castañeda, Juan Carlos Rey de Castro, Laura Spoya, Yirko Sivirich, Giuliana Rengifo. Como se recuerda, a inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama tras realizarse un chequeo anual.

