Alexandra Graña reveló que le detectaron el cáncer de piel más agresivo

La actriz Alexandra Graña confesó que recientemente se realizó un chequeo preventivo, el cual le permitió descubrir a tiempo un melanoma, considerado el tipo de cáncer de piel más agresivo.

Detalló que en su consulta médica le pidió al especialista que observara un lunar que tenía alojado en la espalda, y que luego determinó que se trataba de este mal.

“En julio me fui a hacer mi chequeo regular de mamas. Yo voy donde un especialista en tumores blandos que también ve cáncer de piel. Entonces le dije ‘chequéame los lunares’. Nunca me habían llamado la atención y de repente me dijo ‘este mejor vamos a revisarlo’ (…) Lo sacaron y de pronto descubren que era un melanoma, felizmente detectado a tiempo. El melanoma es el más agresivo de todos los tipos de cáncer. Solo el 10% de la población lo tiene”, manifestó en una entrevista radial.

“Felizmente era grado cero, estaba ahí y no pasó absolutamente nada. Solamente se saca y listo. Ahora yo evidentemente tengo que hacerme chequeos cada seis meses”, agregó.

Por último, reflexionó que "Hay gente que no está concientizada. Por la zona donde estaba (ese melanoma), que era la espalda, lo lógico es pensar que ha sido por estar expuesta al sol. Entonces he venido a difundir esto: prevención. Uno nunca sabe hasta que te pasa".