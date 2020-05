Alexi Gómez es denunciado por agresión por su pareja: "Me agarró del cabello y me tiró al piso"

El futbolista de Alianza Lima, Alexi Gómez, se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por su pareja por agresión. En entrevista con 'Magaly TV, la firme', Andrea Barrantes contó lo ocurrido. La imágenes saldrán hoy a partir de las 9:45 p. m.

"¡De terror! Futbolista de Alianza Lima, Alexi Gómez, es denunciado por maltrato físico por su actual pareja", dice el adelanto de 'Magaly TV, la firme', donde Andrea Barrantes muestra pruebas de la presunta agresión.

El adelanto también presenta declaraciones de la pareja de Alexi Gómez, quien lo acusa de haberla agredido salvajemente. "Me agarró del cabello fuerte, me tiró al piso y me arañaró la cara", dice a Andrea Barrantes.

¡De terror! Futbolista de #AlianzaLima, Alexi #Gómez, es denunciado por maltrato físico por su actual pareja

