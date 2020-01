¡Escándalo! Jean Deza y Carlos Ascues arman "tonazo hasta el amanecer" durante pretemporada de Alianza Lima

Los jugadores Jean Deza y Carlos Ascues, recién contratados de Alianza Lima, armaron un tonazo hasta el amanecer en plena pretemporada y fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’.

En las imágenes, se ve a los futbolistas bajando de unos autos con varias bolsas en las manos. La fiesta fue realizada en la casa de Carlos Ascues, a donde llegaron varias féminas. Ellos fueron liberados la tarde del sábado y volvieron a incorporarse la noche del domingo.

Cabe señalar que, hace unos días, Jean Deza hizo un ‘mea culpa’ sobre su carrera futbolística. “Todo técnico que me tocó en mi carrera siempre me dijo que mi problema no estaba en las piernas, sino arriba (señala su cabeza) y lo llegué a entender. Hoy doy las gracias a Alianza Lima por la oportunidad”, señaló.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO