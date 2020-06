Ámbar Montenegro se opera el rostro y luce irreconocible: "Antes se veía mucho más masculino"

La excombatiente Ambar Montenegro sorprendió a sus seguidores al confesar todos los "arreglitos" que se hizo en el rostro. La ex de Fabio Agostini reveló que muchas seguidoras le preguntan por qué su rostro luce tan distinto y ella respondió que es porque se operó la nariz y se rellenó los labios y las ojeras.

"Me preguntan por qué mi rostro ha cambiado tanto. Les quería comentar que me hice una rinoplastía, mi nariz ahora es mucho más pequeña y angosta. Mis labios también cambiaron muchísimo porque me hice relleno de ácido hialurónico. Me quit también las ojeras, asi que se ven menos marcadas", reveló Ambar Montenegro en Instagram.

Asimismo, señaló que no se hizo los pómulos porque "su rostro es muy fino". "Estoy súpercontenta y agradecida porque mi cambio es realmente maravilloso. Me gusta muchísimo como cambió mi rostro. Antes se veía muy marcado y tosco, mucho más masculino. Ahora me veo mucho más femenina, con rasgos menos pronunciados y más delicados", agregó.

Feliz con "nuevo rostro"

Como se recuerda, Ambar Montenegro se hizo conocida en Perú por su participación en Combate. La ecuatoriana sostuvo una larga relación con Fabio Agostini antes de irse del país. Luego, se convirtió en la "manzana de la discordia" entre Angie Jibaja y su ex Felipe Lasso mientras particiban en un reality chileno.

Ambar Montenegro antes y después

