Amy Gutiérrez se indigna por críticas y responde con todo: "Es muy fácil decir debieron ahorrar"

Luego que la salsera Amy Gutiérrez participara en una entrevista en la que se sinceró y solicitó un bono económico para los artistas como ella, se convirtió en blanco de críticas por miles de usuarios quienes rechazaron su pedido. De esta manera, intentó defenderse a través de un video en sus redes sociales.

“Este video es para aclarar una respuesta que di ayer durante una entrevista, la cual no se entendió como debía. Yo no hablaba por mí sino por los miles de artistas que, al igual que muchos peruanos, también están en situación vulnerable”, aseguró la cantante.

Se defiende y pide apoyo

Asimismo, no dudó en responder a las críticas que muchos de sus fans hicieron contra ella: “Muchos artistas ni siquiera tienen CTS, AFP, incluso son población vulnerable. Es muy fácil decir ‘debieron ahorrar’, pero muchos han empleado sus ahorros para sobrevivir estos días. Nosotros, no por ser artistas tenemos todo. Yo respeto los comentarios y jamás le quitaría el apoyo a las personas que no tienen un techo, sólo pido igualdad para todos”, sentenció.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO