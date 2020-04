Amy Gutiérrez es internada de emergencia en pleno toque de queda ¡Y preocupa a sus fans!

¡Un gran susto! La recordada niña ganadora del gran concurso de canto, Amy Gutiérrez Farro, sorprendió a su familia al sentirse mal durante estado de emergencia y horas de toque de queda, dirigiéndose de inmediato al hospital más cercano con ayuda de los agentes policiales que patrullaban por su distrito.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Amy G’, tranquilizó a sus fans aclarando que no tiene síntomas de ‘coronavirus’, sino se trataba de una infección urinaria: “Gracias por su preocupación, me sentía muy mal. He descansado lo que tenía que descansar. Los doctores me ayudaron muchísimo gracias a los medicamentos”, dijo la cantante.

Agradecida con apoyo de la PNP

Asimismo, hizo público su agradecimiento a los policías que la ayudaron sin dudar trasladándola de enseguida al centro de salud: “Quisimos darles una propina, pero ellos dijeron que la mejor recompensa sería que yo me recuperara”, enfatizó emocionada.