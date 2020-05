Amy Gutiérrez luce orgullosa sus 'rollitos': "No hay que andar por la vida como foto de Instagram"

Amy Gutiérrez grabó un video suyo mostrando sus 'rollitos' para invitar a sus seguidores a amarse a sí mismos y fortalecer su autoestima. Para ello, la cantante se puso frente a un espejo y se levantó el polo para mostrar su barriguita. Estos videos lños subieron con el título "expectativa y realidad".

"Bueno, subí mi expectativa versus realidad porque me retó una amiga mía. Me pareció súper increíble poder hacer esto porque mostrarnos a nosotros mismos que somos reales y no andar por la vida como una foto de Instagram, posando así, asá. Para sentirnos bien con todo, primero tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos", contó Amy Gutiérrez en Instagram.

Asimismo, aprovechó para retar a otras artistas como Estrella Torres, Daniela Darcourt, Paula Arias, entre otras. "No tengan miedo, esto es hermoso. Esto es lo que nos hace ser nosotros mismos. De corazón, espero que lo tomen muy en cuenta. (...) No está mal que por ahí tengan algún rollito de más porque es lo más humano que puede haber", dijo Amy Gutiérrez a sus seguidores.

