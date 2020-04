Amy Gutiérrez pide al Gobierno bono para artistas: "No nos dejen para el final, no podemos ni trabajar"

Al igual que otros sectortes, la industria del entretenimiento se ha visto afectada por la crisis del coronavirus. En una reciente entrevista, la cantante Amy Gutiérrez se sumó a la lista de artistas que piden un bono económico al Gobierno pues debido al aislamiento social muchos de sus conciertos y shows han sido suspendidos de forma indefinida.

"Yo pienso que sí debería haber un bono para los artistas, me gustaría que no nos dejen para el final y sí piensen en una solución para nosotros que no podemos ni trabajar. (...) La gente piensa que podemos vivir de todo lo que hemos ganado, pero si es que no hay trabajo ya no podemos vivir de lo que hacemos", declaró Amy Gutiérrez a un medio local.

Asimismo, señaló que , debido a la crisis sanitaria, viene apoyando a sus músicos. "Los músicos trabajan mucho y ganan por hora, entonces hay un equipo de trabajo que tengo que ayudarlos y no tengo cómo, tengo que estar allí buscando la oportunidad para poder tener ingresos y poder repartir y ayudarlos", agregó.

