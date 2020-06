Ana Siucho publica contundente mensaje tras filtración de chats de Edisón Flores

Ana Siucho no se ha quedado de brazos cruzados luego de ser parte de una tremenda polémica, tras la filtración de polémicos chats de su esposo, el futbolista Edison Flores, con una jocen de 20 años y dejó un controversial mensaje a través de sus rede sociales.

Ana Siucho en Instagram

La pareja del jugador de la selección peruana utilizó su cuenta oficial de Instagram, para dejar un sentido mensaje, el cual fue vinculado por sus seguidores con la polémica que se ha generado por los conversaciones filtradas del volante nacional, señalándolo como una respuesta a lo sucedido.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, se lee en el mensaje que dejó Ana Siucho en las historias de su cuenta de Instagram.

