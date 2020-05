Ana Siucho transforma a Edison Flores en bailarina hindú ¡Y usuarios la critican!

Debido a la cuarentena que cumplen las personas en diversos países para evitar la propagación del coronavirus, el recién casado Edison Flores trata de buscar la forma de distraerse junto a su esposa Ana Siucho, quien recientemente grabó un video curioso con el rostro del seleccionado, sin imaginar que recibiría comentarios de todo tipo.

En el último post subido por Ana en donde se visualiza al futbolista vestido de un bailarín hindú, se lee: “Aquí seguimos ensayando. Síganme para más pasos”. Cabe resaltar que, muchos creyeron que Edison se había puesto el atuendo. Sin embargo, todo era un montaje.

Usuarios la critican

Por otro lado, miles de seguidores no esperaron a pronunciarse, lanzando todo tipo de comentarios: “Te aprovechas del ‘Orejitas’, qué feo se ve”, “No me parece de buen gusto porque él es un jugador profesional”, “Anita se está burlando de su buen corazón”, entre otros.

