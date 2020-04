Anahí de Cárdenas admite que se siente preparada para morir

La actriz Anahí de Cárdenas, quien padece de cáncer de mama, publicó un conmovedor video en su cuenta de Instagram en el cual reflexiona acerca de la muerte.

En su sección ‘desayuno japonés’, la intérprete habló sobre cómo el cáncer le ha enseñado a vivir en plenitud y dijo que se siente preparada para morir, después de afirmar que encontró un nuevo bulto en su axila.

“Ahora después de sentirme el bulto, mi proceso mental fue muy rápido automáticamente dije fue ‘me voy a morir’ (…) pero luego dije basta, tranqui, respira (…) Lo peor, peor, peor que podría pasar de todo esto es que me muera y que pasa si me muero ¿Estoy lista para morirme? De una manera muy rara me di cuenta que sí. (…) porque me puedo morirme de cáncer, de covid como también puedo cruzar la calle y morirme porque me chancó un carro. Entonces me pregunté por qué estoy lista para morirme”, reflexionó la actriz.

“El cáncer me ha hecho una persona más empática, tolerante, más consiente, sensible y de ahí pensé el cáncer me ha hecho plenamente feliz y fue locazo fue como un despertar muy loco. Estoy lista para morirme porque doy el 100% de mis todos los días”, finalizó Anahí de Cárdenas.