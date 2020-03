Anahí de Cárdenas llora al ver 'memes' donde se burlan de su enfermedad: "Me indigna"

Indignada, así se mostró Anahí de Cárdenas al enterarse que existe un grupo de Facebook dónde se burlan de su apariencia física. Como se recuerda, la actriz viene luchando contra el cáncer de mama, razón por la cual ha perdido el cabello.

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en Facebook que está haciendo ‘memes’ burlándose de mí. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar”, contó Anahí de Cárdenas en Instagram.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje de reflexión. “Me da pena yo ser el centro de estas burlas, claro que sí, me indigna, claro que si... pero mucho no puedo hacer al respecto más que reflexionar, visibilizarlo, y quizás hacerlos pensar dos veces antes de compartir algo cruel, que va a herir a alguien”.

