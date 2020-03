Anahí de Cárdenas preocupada por el coronavirus: "Soy parte de la población en riesgo"

Anahí de Cárdenas se mostró preocupada por la situación del coronavirus en Perú y, a través de Instagram, instó a sus seguidores a seguir las medidas de prevención para evitar que el COVID-19 se propague. Como se recuerda, la actriz se encuentra luchando contra el cáncer, razón por la cual sus defensas no están al 100%.

“Cáncer en mitad de una pandemia... Parece título de una película de apocalipsis. Yo siempre pensé que un marco coyuntural de este tipo me agarraría del otro lado, no del lado de “población vulnerable” o “poblacion en riesgo”. (…) Ahora todos debemos ser responsables. Responsable, creo que esa es la palabra clave”, escribió Anahí de Cárdenas en Instagram.

Asimismo, agregó: “Si es que han cancelado las clases en los colegios, o han dado libre en el trabajo es para que se queden en sus casas, no para ir al mall. Estas medidas preventivas no son vacaciones, son medidas de seguridad, sobre todo para los que no estamos con las defensas al 100%. Hazlo por ti y por las personas que quieres. Está en todos cuidarnos”.

¡Importante!

Según la OMS, "algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. (...) Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave".

