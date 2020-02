Anahí de Cárdenas se pronuncia tras desatinadas críticas a su 'outfit'

Aunque han pasado varios días desde los desatinados comentarios que la actriz Anahí de Cárdenas recibió, en un programa matutino, sobre el outfit que llevó en la avant premiere de “Locos de Amor 3”, las consecuencias sigues apareciendo.

Vía Instagram. A través de su red social, la también bailarina volvió a mostrar su incomodidad, pero esta vez ya no por los ‘halagos’ a su turbante, sino por las críticas hacia el saco que uso en aquella ocasión.

Como se recuerda, todo empezó cuando Cathy Sáenz hace la pregunta “el saco va o no va”, obteniendo la siguiente respuesta de la ‘crítica’ de moda: “El color del saco me choca…el saco no porque es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”.

La respuesta de Anahí

Ahora, en Instagram, la modelo publicó varias fotos de revistas especializadas de moda que demuestran que efectivamente el saco sí va y está muy de moda. “Para que sepan, los sacos están bastante de moda. Los dicen las revistas, no yo”, escribió Anahí de Cárdenas.