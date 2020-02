Anahí de Cárdenas no le da tregua al cáncer: ''Mi trabajo es mi mejor terapia''

Anahí de Cárdenas se ha convertido en un ejemplo de lucha por vivir para las personas luego que contara en Instagram que le detectaron cáncer de mama, y en una reciente entrevista confesó que su mejor terapia es trabajar.

"Mi trabajo es mi mejor terapia y estoy haciéndolo con muchas ganas y entrega total. Estoy agradecida con la gente que me está ayudando a seguir con esto, con mi trabajo y, por supuesto, también darme trabajo", expresó a elPopular luego de mostrarse decidida a no dar tregua a esta enfermedad.

La actriz nacional agregó que se siente agradecida por las palabras de apoyo y solidaridad que recibe en redes sociales, e incluso confesó que fue sorprendida por Alejandro Sanz, quien le envió un mensaje motivador.

"Estoy agradecidísima, hemos llegado al millón de seguidores en mi Instagram. Veo que mucha gente se suma a querer vivir de alguna manera completa, con bienestar absoluto. Creo que mi experiencia los invita a reflexionar sobre la vida y tratar de vivir de la manera más hermosa posible" manifestó la actriz.

"No sé cómo se enteró, cómo es que llegó a eso. No puedo más que hacer que agradecerle por su enorme gesto hacia mí. Es una figura muy grande de la música en el mundo, por eso me emocioné demasiado", confesó sobre el cantautor español.

Al final instó a las personas que padecen este mal a "que no se rindan y, por favor, la prevención ante todo", para luego indicar que el Día de San Valentín lo pasará en la clínica ya que someterá a una nueva quimioterapia.