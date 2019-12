Anahí de Cárdenas se corta el cabello y transmite inspirador mensaje

¡Hermosa! Anahí de Cárdenas cautivó a sus seguidores de Instagram al someterse a un cambio de look: decidió cortarse el cabello y emitió un extenso e inspirador mensaje, con el que busca explicar cómo ahora se acepta tal cuál es, ya que ha aprendido a valorar muchas más cosas ahora que le toca batallar contra el cáncer.

Vía Instagram. “Pisa fuerte y salta. Lo más importante de cualquier proceso es la aceptación y en este camino, estoy teniendo que aceptar varias cosas, cambios, mas físicos que nada, y por qué no, emocionales”, empieza diciendo la modelo.

“Yo tengo y he tenido muchas inseguridades con respecto a mi físico, toda la vida, y eso no es un misterio. Pero algo que me está dando este 'nuevo estilo de vida' es una aceptación que no sabía que existía en mí. Así que, aquí estamos, ya casi sin pelo, sin teta y ojerosa, pero agradecida porque sé que de esta salgo más fuerte que nunca. ¡La mujer maravilla no tiene nada que yo no tenga!”, agregó.