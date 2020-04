André Castañeda se burla sin piedad de Nicola Porcella y hasta le ofrece trabajo en su empresa

No se guardó nada. Tras revelarse que Nicola Porcella se quedó sin trabajo en plena cuarentena, André Castañeda no dudó en lanzar sus dados contra el ex chico reality. En una reciente entrevista, el ex de Poly Ávila aseguró que podría darle trabajo a su 'enemigo público'.

"No creo que sea una mala racha lo que está pasando, es consecuencia de todos sus actos. (...) Tal vez (regrese a televisión). En televisión puede pasar hasta lo más inesperado... igual tengo mi empresa de taxis, si quiere uno lo apoyo", declaró André Castañeda a Trome.

Pero eso no es todo. Sobre los problemas de Nicola Porcella, agregó: "También tengo una empresa de limpieza, así que si necesita trabajo le puedo dar. (...) En mi empresa de limpieza, para que limpie su imagen. Es una broma. Quizá tenga su negocio, no creo que solo viva de la televisión".

