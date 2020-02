Andrea Llosa tras comentario machista de Nicola Porcella: ''Es una persona desequilibrada emocionalmente''

Andrea Llosa mostró su rechazó por el desatinado comentario que realizó Nicola Porcella sobre Karina Rivera en su debut como conductor de TV, el cual generó el rechazo en las redes sociales.

VEA TAMBIÉN: Hija de Jefferson Farfán toma radical medida tras recordarse tema sobre la paternidad

“A mi no me molesten, vamos a hacer algo. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina, más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo el polémico exchico reality en pleno programa en vivo, y que dejó sin reacción a su compañera.

Desde su cuenta en Instagram, la conductora de 'Nunca más' y 'Andrea', dejó una lapidaria crítica por lo hecho por la expareja de Angie Arizaga.

“Nicola Porcella siempre me ha parecido una persona desequilibrada emocionalmente. Se ha esmerado en demostrar arranques de patanería y reacciones violentas de un hombre que está bastante lejos de respetar a una mujer”, precisó al inicio de su publicación junto al video del momento del desliz.

Asimismo, calificó de vergonzoso y ofensivo lo demostrado en pleno programa, para luego lamentar que la exanimadora infantil no se merece tener a un partner como el exchico reality.

"No tiene ni talento ni gracia para conducir un programa. Hacer una 'broma' tan estúpida, solo revela que no tiene recursos ni agilidad mental para “animar” un programa de televisión (y en vivo todavía). Qué manera tan tonta de arruinar y desperdiciar una nueva oportunidad. Bueno, y por Karina, lo lamento. La respeto y le tengo mucho cariño, no merecía tener un compañero así en la conducción", sentenció.